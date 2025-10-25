Haberler

Arca Çorum FK, Boluspor'u Ağırlıyor

Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Arca Çorum FK, sahasında Boluspor ile karşılaşacak. Çorum FK, evindeki yenilmezlik serisini sürdürmeyi ve zirve mücadelesini devam ettirmeyi hedefliyor.

Arca Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında yarın Boluspor'u konuk edecek.

Çorum Şehir Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak müsabakayı hakem Muhammet Ali Metoğlu yönetecek.

Ligde sahasında mağlubiyeti bulunmayan Çorum FK, Boluspor'u da yenerek hem evindeki yenilmezlik serisini, hem de zirve mücadelesini sürdürmek istiyor.

Ligde 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan Çorum FK, topladığı 21 puanla, Bodrum FK'nin ardından averajla 2. sırada yer alıyor.

Kaynak: AA / Kemal Ceylan - Spor
Haberler.com
