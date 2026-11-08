ARCA Çorum FK Başkanı Savaş Balçık, Burak Yılmaz'a güveninin tam olduğunu açıkladı

ARCA Çorum FK Başkanı Savaş Balçık, teknik direktör Burak Yılmaz'a güveninin tam olduğunu belirterek, "Burak Yılmaz hocamızla başladığımız mücadeleye aynı inanç ve kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

Arca Çorum FK Başkanı Savaş Balçık, kişisel sanal medya hesabından yaptığı açıklamayla teknik direktör Burak Yılmaz'a destek verdi. Balçık, kulübün Süper Lig hedefinden vazgeçmeyeceğini belirterek, birlik ve beraberlik mesajı verdi. Her mağlubiyetin ardından mücadeleye devam ettiklerini vurgulayan Başkan Balçık, "Arca Çorum FK'nın Süper Lig'e uzanan yolculuğunda, her mağlubiyette pes etseydik bugün burada olamazdık. Biz, bir maçın sonucuyla hedeflerinden vazgeçen değil, zor zamanlarda birbirine daha sıkı kenetlenen bir camiayız" ifadelerini kullandı.

'KENDİSİNE GÜVENİM TAMDIR'

Teknik direktör Burak Yılmaz'ın emeği ve mücadelesine teşekkür eden Balçık, teknik adamın görevinin başında olduğunu belirterek, "Burak Yılmaz hocamızın yanındayım. Kendisine güvenim tamdır. Görevinin başındadır ve birlikte yürüdüğümüz bu yoldan geri dönüş yoktur. Burak Yılmaz hocamızla başladığımız mücadeleye, aynı inanç ve kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

Başkan Balçık açıklamasının sonunda ise, "Seni sevenleri satabilirsin ama sana inananları asla satma. Dün vazgeçmedik, bugün de vazgeçmeyeceğiz" ifadeleriyle Burak Yılmaz'a desteğini yineledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı