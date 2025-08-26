Arca Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın Görevinden Ayrıldı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Arca Çorum FK'nin başkanı Oğuzhan Yalçın'ın görevinden ayrıldığı bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Yalçın'ın yaklaşık 3 yıldır görevini özveriyle sürdürdüğü, Çorum FK'nin bugünlere gelmesinde önemli katkılar sağladığı vurgulanarak, "Görev dönemi 2. Lig şampiyonluğu başta olmak üzere unutulmayacak başarılara sahne olmuş, kulübümüz için önemli bir kilometre taşı olmuştur. Arca Çorum Futbol Kulübü ailesi olarak kulübümüze sağladığı değerler, katkılar ve gösterdiği çabalar için Oğuzhan Yalçın'a teşekkür eder, bundan sonraki yaşamında sağlık, mutluluk ve başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.