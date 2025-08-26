Arca Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın Görevinden Ayrıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Arca Çorum FK'nin başkanı Oğuzhan Yalçın'ın görevinden ayrıldığı, kulübün gelişimine sağladığı katkıların takdir edildiği açıklandı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Arca Çorum FK'nin başkanı Oğuzhan Yalçın'ın görevinden ayrıldığı bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Yalçın'ın yaklaşık 3 yıldır görevini özveriyle sürdürdüğü, Çorum FK'nin bugünlere gelmesinde önemli katkılar sağladığı vurgulanarak, "Görev dönemi 2. Lig şampiyonluğu başta olmak üzere unutulmayacak başarılara sahne olmuş, kulübümüz için önemli bir kilometre taşı olmuştur. Arca Çorum Futbol Kulübü ailesi olarak kulübümüze sağladığı değerler, katkılar ve gösterdiği çabalar için Oğuzhan Yalçın'a teşekkür eder, bundan sonraki yaşamında sağlık, mutluluk ve başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Kemal Ceylan - Spor
Sınav çıkışı babasının çiçeklerle karşıladığı Çimen, hayallerine kavuştu

Türkiye onu bu görüntülerle tanımıştı! İşte Çimen'in kazandığı bölüm
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın ayrılık nedeni belli oldu

Hande-Hakan çiftinin ayrılık nedeni belli oldu! Kriz çıkmış
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.