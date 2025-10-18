Haberler

Arca Çorum FK, Atakaş Hatayspor'u 4-1 Yendi

Arca Çorum FK, Atakaş Hatayspor'u 4-1 Yendi
Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Arca Çorum FK, deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 4-1 mağlup etti. Maçta goller Yusuf Erdoğan, Aleksic, Samudio ve Atakan Akkaynak'tan gelirken, Hatayspor'un tek golü Selimcan Temel'den geldi.

Stat: Mersin

Hakemler: Fatih Tokail, Eren Öksüzler, Egemen Savran

Atakaş Hatayspor : Bekaj, Kerim Alıcı, Kilama, Kamil Ahmet Çörekçi, Engin Can Aksoy (Dk. 46 Oğuzhan Matur), Hodzic (Dk. 46 Bamgboye), Abdulkadir Parmak, Görkem Sağlam (Dk. 85 Selimcan Temel), Rui Pedro, Strandberg (Dk. 77 Yiğit Ali Buz), Okoronkwo (Dk. 85 Ünal Emre Durmuşhan)

Arca Çorum FK: İbrahim Sehic, Attamah, Yusuf Erdoğan (Dk. 83 Eze), Pedrinho, Arda Hilmi Şengül, Samudio (Dk. 78 Semih Akyıldız), Oğuz Gürbulak (Dk. 78 Atakan Akkaynak), Üzeyir Ergün, Erkan Kaş (Dk. 86 Cemali Sertel), Oğulcan Çağlayan, Aleksic (Dk. 78 Ferhat Yazgan)

Goller: Dk. 12 Yusuf Erdoğan, Dk. 25 Aleksic, Dk. 63 Samudio, Dk. 79 Atakan Akkaynak (Arca Çorum FK) Dk. 90+3 Selimcan Temel (Atakaş Hatayspor )

Sarı kartlar: Dk. 40 Strandberg, Dk. 50 Kilama, Dk. 68 Rui Pedro, Dk. 90+2 Kamil Ahmet Çörekçi (Atakaş Hatayspor ), Dk. 56 Üzeyir Ergün (Arca Çorum FK)

Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Spor
Haberler.com
