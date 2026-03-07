Haberler

Futbol: Trendyol 1. Lig

Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Arca Çorum FK, sahasında Atakaş Hatayspor'u 3-1 mağlup etti. Maçta golleri Ferhat Yazgan, Fredy ve Serdar Gürler kaydetti.

Stat: Çorum Şehir

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Mehmet Dura, Batuhan Bıyıklı

Arca Çorum FK: Sehic, Sinan Osmanoğlu, Ferhat Yazgan, Serdar Gürler, Arda Hilmi Şengül, Fredy (Dk. 90+1 Aleksic), Thiam, Cemali Sertel (Dk. 46 Erkan Kaş), Oğuz Gürbulak (Dk. 46 Ahmet Ildız), Üzeyir Ergün (Dk. 65 Samudio), Burak Çoban (Dk. 65 Yusuf Erdoğan)

Atakaş Hatayspor : Emir Dadük, Muhammed Gönülaçar, Hakan Çinemre, Ünal Emre Durmuşhan, Seyit Gazanfer, Sinan Özen (Dk. 65 Melih Şen), Sharif Osman (Dk. 79 Baran Sarka), Danjuma (Dk. 46 Deniz Aksoy), Chaadaev (Dk. 65 Ali Yıldız), Ating (Dk. 79 Yılmaz Cin), Yiğit Ali Buz

Goller: Dk. 49 Chaadaev (Atakaş Hatayspor ), Dk. 62 Ferhat Yazgan, Dk. 74 Fredy, Dk. 88 Serdar Gürler (Arca Çorum FK)

Kırmızı kart: Dk. 64 Bekir İrtegün (Teknik direktör) (Atakaş Hatayspor )

Sarı kartlar: Dk. 33 Sharif Osman Dk. 45+2 Muhammed Gönülaçar, Dk. 61 Seyit Gazanfer, Dk. 71 Deniz Aksoy (Atakaş Hatayspor ), Dk. 57 Serdar Gürler (Arca Çorum FK)

Kaynak: AA / Kemal Ceylan
