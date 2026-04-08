İspanyol devi Real Madrid’de sular durulmuyor. Teknik direktör Alvaro Arbeloa’nın geleceği, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde oynanacak kritik Bayern Münih rövanşına kilitlendi. Madrid yönetimi, olası bir veda durumunda genç hocayla yolları ayırmaya hazırlanıyor.

KADERİ TEK 90 DAKİKAYA BAĞLI

İspanyol basınındaki haberlere göre; Sezon ortasında yolların ayrıldığı Xabi Alonso'nun yerine büyük umutlarla takımın başına getirilen Alvaro Arbeloa'nın kaderi tek 90 dakikaya bağlı. La Liga’daki istikrarsız tablo ve son haftalarda kaybedilen puanlar, Arbeloa’nın koltuğunu ciddi şekilde sarstı. Yönetim, genç teknik adam için "tamam mı, devam mı?" sorusunun yanıtı Münih deplasmanında verilecek.

AVRUPA'DAN ERKEN VEDA KABUL EDİLMEYECEK

Real Madrid yönetimi, Şampiyonlar Ligi’ni kulübün "kırmızı çizgisi" olarak görüyor. İlk maçta alınan negatif skorun ardından, Allianz Arena’da oynanacak rövanş mücadelesi sadece bir yarı final bileti anlamı taşımıyor; aynı zamanda Arbeloa’nın kaderini tayin ediyor. Kulüp başkanı ve yönetim kurulunun, Avrupa’dan erken bir vedayı kabul etmeyeceği ve böyle bir senaryoda Arbeloa ile derhal vedalaşılacağı aktarıldı.