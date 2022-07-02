Araştırma şirketinden yeni oranlar! Türkiye'de en fazla taraftara sahip olan takım Galatasaray - Haberler

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Araştırma şirketinden yeni oranlar! Türkiye'de en fazla taraftara sahip olan takım Galatasaray

Haberler.com - Nezih Yücel Akşener - Spor
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Araştırma şirketinden yeni oranlar! Türkiye'de en fazla taraftara sahip olan takım Galatasaray

A&G Araştırma Şirketi, Türkiye'de en çok hangi takımın taraftarı var sorusuna yanıt getirdi. Yapılan detaylı araştırma sonucunda ilk sırayı yüzde 33.8 oranıyla Galatasaray aldı.

Yıllardır belli aralıklarla farklı şirketlerin yaptığı 'En çok kimin taraftarı var?' araştırmasına bir yenisi daha eklendi. A&G Araştırma Şirketinin 2022 verilerine göre Türkiye'de en çok taraftarı olan kulüp Galatasaray oldu.

İŞTE SÜPER LİG DEVLERİNİN SIRALAMASI

Araştırmaya göre yüzde 33.8 oranıyla zirvede yer alan Galatasaray'ı, sırasıyla Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor takip etti.

  1. Galatasaray : %33.8
  2. Fenerbahçe : %26.6
  3. Beşiktaş : %18.4
  4. Trabzonspor : %10.1
Haberler.com / Nezih Yücel Akşener - Spor

Trabzonspor Galatasaray Fenerbahçe Beşiktaş Spor Haberler

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