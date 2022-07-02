Araştırma şirketinden yeni oranlar! Türkiye'de en fazla taraftara sahip olan takım Galatasaray

Yıllardır belli aralıklarla farklı şirketlerin yaptığı 'En çok kimin taraftarı var?' araştırmasına bir yenisi daha eklendi. A&G Araştırma Şirketinin 2022 verilerine göre Türkiye'de en çok taraftarı olan kulüp Galatasaray oldu.

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Araştırmaya göre yüzde 33.8 oranıyla zirvede yer alan Galatasaray'ı, sırasıyla Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor takip etti.