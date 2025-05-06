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Aras Kargo, Voleybolcu Sude Taşbaş ile Sözleşme Yeniledi

Aras Kargo, Voleybolcu Sude Taşbaş ile Sözleşme Yeniledi
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Sultanlar Ligi'nde ilk sezonunu tamamlayan Aras Kargo, libero Sude Taşbaş ile yeni sezon için sözleşme yeniledi. Genç oyuncu, geçen sezon 1. Lig ekibi Karşıyaka'dan transfer edilmişti.

SULTANLAR Ligi'ndeki ilk sezonunu geride bırakan Aras Kargo iç transferde libero Sude Taşbaş ile yola devam etme kararı aldı. Geçen sezon başında 1'inci Lig ekibi Karşıyaka'dan transfer edilen 22 yaşındaki voleybolcunun yeni sezonda da İzmir temsilcisinde görev yapacağı bildirildi. Kırmızı-beyazlılar iç transferde Hazal Selin Uygur, Diaris Perez, Simay Kurt, Merve Atlıer ve Ana Karina'dan sonra 6'ncı oyuncusuyla yeni sözleşme imzalamış oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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