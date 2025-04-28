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Aras Kargo Voleybol Takımı Üç Oyuncusuyla Yollarını Ayırdı

Aras Kargo Voleybol Takımı Üç Oyuncusuyla Yollarını Ayırdı
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Vodafone Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Aras Kargo Voleybol Takımı, kaptan Gizem Mısra Aşçı, Elif Kapar ve Hanna Klimets ile yollarını ayırdığını duyurdu. Kulüp sosyal medya üzerinden oyunculara başarı dileğinde bulundu.

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Aras Kargo, kaptan Gizem Mısra Aşçı, Elif Kapar ve Hanna Klimets ile yollarını ayırdı.

Kulübün sosyal medyasından 3 oyuncunun takımdan ayrılışına dair mesajlar paylaşıldı.

Elif Kapar için "Takımımızın Sultanlar Ligi'ne çıkmasında büyük emekleri bulunan Elif Kapar ile yollarımız ayrılmıştır. Elif'e bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verilirken takım kaptanı Gizem Mısra Aşçı ile Hanna Klimets'e de kariyerlerinde başarı dileğinde bulunuldu.

Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Spor
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