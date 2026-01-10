Haberler

Voleybol: Sultanlar Ligi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi 15. haftasında Aras Kargo, Atatürk Voleybol Salonu'nda Nilüfer Belediyespor Eker'i setlerde 3-0'lık skorla yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Maç 79 dakika sürdü.

Salon: Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi

Hakemler: Yavuz Akdemir, Arzu Uzatöz

Aras Kargo: Özge Nur Çetiner, Aslıhan Kılıç, Olaya, Merve Atlıer, Anthouli, Kalandadze, (Simay Kurt, İrem Çor, Nisa Eroğuz, Sude Taşbaş, Defne Başyolcu)

Nilüfer Belediyespor Eker: Yasemin Şahin, Buse Ünal Pehlivan, Edwards, Ecenur Aksoy, Ndiaye, Shemanova, (Merve İzbilir, Sude Gümüş, Cajic, Burcu Yönder, Öykü Saruhan, Sıla Zeynep Yaşar)

Setler: 25-19, 25-17, 25-13

Süre: 79 dakika

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 15. haftasında Aras Kargo, sahasında Nilüfer Belediyespor Eker'i 3-0 mağlup etti.

Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Spor
Galatasaray'ı deviren Fenerbahçe Süper Kupa şampiyonu

Süper Kupa Fenerbahçe'nin
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uyuşturucu soruşturmasında Can Yaman serbest

Gece baskınında gözaltına alınan Can Yaman'la ilgili karar
Suriye'deki YPG'lilere Kandil'den 'çatışın' talimatı

İşte Suriye'yi karıştıranlar! YPG'ye kanlı talimat oradan gelmiş
Şehri ayağa kaldıran görüntü: Hepsini vatandaşa yedireceklerdi

Şehri ayağa kaldıran görüntü: Hepsini vatandaşa yedireceklerdi
11 gollü maçta tarihi skor

11 gollü maçta tarihi skor
Uyuşturucu soruşturmasında Can Yaman serbest

Gece baskınında gözaltına alınan Can Yaman'la ilgili karar
Halep'te köşeye sıkışan YPG'liler kentten otobüslerle gönderildi

Komşuda bir devrin sonu! Kentten böyle gönderildiler
Herkes onu konuşuyor! Bir günde 2 maça çıktı

Herkes onu konuşuyor! Bir günde 2 maça çıktı