Voleybol: Sultanlar Ligi

Voleybol: Sultanlar Ligi
Güncelleme:
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 10. haftasında Aras Kargo, sahasında oynadığı karşılaşmada Kuzeyboru'yu 3-0'lık skorla yenerek önemli bir galibiyet aldı.

Salon: Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi

Hakemler: Sadettin Deneri, Nazlı Ekmekçi

Aras Kargo: Aslıhan Kılıç, Kalandadze, Özge Nur Çetiner, Anthouli, Olaya, Merve Atlıer (Simay Kurt, Sude Taşbaş, İrem Çor, Smrek, Perez)

Kuzeyboru: Gamze Kılıç, Czyrnianska, Dicle Nur Babat, Malwina, Ayşe Çürük, Strunjak (Dilek Kınık Ekşi, Aleyna Sevim, Lila Şengün, Nilsu Şen, Lozo, Ece Hitayca)

Setler: 25-22, 27-25, 25-17

Süre: 88 dakika

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 10. haftasında Aras Kargo, sahasında Kuzeyboru'yu 3-0 mağlup etti.

Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Spor
