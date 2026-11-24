Aras Kargo Kadın Voleybol Takımı'nın ZAON maçı sağlık sorunları nedeniyle ertelendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aras Kargo Kadın Voleybol Takımı'nın ZAON Kifissia ile yarın oynayacağı CEV Challenge Kupası maçı ileri bir tarihe ertelendi. CEV, ertelemeyi kulüpteki sağlık sorunlarına bağladı. İzmir ekibinde dizanteri nedeniyle 6 sporcunun tedavisi sürüyor.
Aras Kargo Kadın Voleybol Takımı'nın 2027 CEV Challenge Kupası 16'lı finaller turunda Yunanistan temsilcisi ZAON Kifissia ile yarın oynayacağı karşılaşma, ileri bir tarihe ertelendi.
Avrupa Voleybol Konfederasyonunun (CEV) Türkiye hesabından yapılan açıklamada, "Temsilcimiz Aras Kargo'nun 2027 CEV Challenge Kupası 16'lı finaller etabında ZAON ile oynayacağı karşılaşma, Aras Kargo Spor Kulübü'ndeki sağlık sorunları sebebiyle ileri bir tarihe ertelendi." ifadelerine yer verildi.
İzmir ekibinde görülen dizanteri vakaları nedeniyle 6 sporcunun tedavisinin sürdüğü bildirilmişti.