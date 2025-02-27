Aras Kargo, İtalyan Smaçör Elena Perinelli'yi Transfer Etti

Aras Kargo, son olarak İtalya'nın Pinerolo takımında forma giyen smaçör Elena Perinelli'yi kadrosuna kattığını duyurdu.

Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Aras Kargo, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. İzmir ekibi, son olarak İtalya'nın Pinerolo takımında forma giyen 30 yaşındaki başarılı smaçör Elena Perinelli'yi kadrosuna kattığını duyurdu. Konuyla ilgili Aras Kargo'dan yapılan açıklamada, "Takımımız 1995 doğumlu smaçör Elena Perinelli ile anlaşma sağladı. Aras Kargo Spor Kulübü formasıyla başarılar, Elena" ifadeleri kullanıldı. - İZMİR