Aras Kargo, Hazal Selin Uygur'u Kadrosuna Tekrar Kattı

Aras Kargo, 2023-2024 sezonunda takımda yer alan 33 yaşındaki orta oyuncu Hazal Selin Uygur'u tekrar kadrosuna kattığını duyurdu.

Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Aras Kargo, kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam ediyor. İzmir temsilcisi, 2023-2024 sezonunda takımda yer alan 33 yaşındaki orta oyuncu Hazal Selin Uygur'u tekrar kadrosuna kattığını duyurdu. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Ailemize tekrardan hoş geldin, Hazal Selin Uygur. Takımımız 1992 doğumlu orta oyuncu Hazal Selin Uygur ile anlaşma sağladı. Aras Kargo Spor Kulübü formasıyla başarılar, Hazal Selin" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan 5 Ocak Pazar günü İzmir'de Eczacıbaşı Dynavit ile karşılaşacak olan Aras Kargo, müsabakanın kapalı gişe oynanacağını duyurdu. - İZMİR