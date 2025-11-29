Aras Kargo Galatasaray ile Karşılaşıyor

SULTANLAR Ligi'nde geçen hafta Eczacıbaşı deplasmanından 3-0'lık yenilgiyle dönen Aras Kargo yarın evinde Galatasaray'la kozlarını paylaşacak. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşmayı Arzu Uzatöz, Gizem Eller hakem ikilisi yönetecek. Müsabaka biletleri 550, 850, 950 (misafir) ve 1450 TL'den satışa sunuldu. Ligde 7 maçta 3 galibiyet alan İzmir ekibi 7'nci sırada, 5 galibiyeti bulunan Galatasaray ise 3'üncü basamakta yer alıyor. Aydın Büyükşehir Belediyespor ise 18.00'de Nilüfer Belediyepor deplasmanında ter dökecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor