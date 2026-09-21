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Aras Kargo Dostluk Voleybol Turnuvası İzmir'de yarın başlıyor

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Aras Kargo SK'nın ev sahipliğinde Vakıfbank, Eczacıbaşı ve Beşiktaş'ın katılımıyla düzenlenen Aras Kargo Dostluk Turnuvası, yarın İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda başlıyor. 3 gün sürecek turnuvada ilk gün Eczacıbaşı-Beşiktaş ve Aras Kargo-Vakıfbank maçları oynanacak.

İZMİR, SULTANLAR Ligi ekiplerinden Aras Kargo SK'nın ev sahipliğinde Avrupa ve Dünya şampiyonu Vakıfbank, Ezcacıbaşı ve Beşiktaş'ın katılımıyla organize edilen Aras Kargo Dostluk Turnuvası, yarın ilk gün maçlarıyla başlayacak.

İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda 3 gün sürecek turnuvada yarın saat 16.30'da Eczacıbaşı-Beşiktaş, 19.00'da Aras Kargo-Vakıfbank maçları oynanacak. Biletler 300, 500, 650 ve 750 TL'den satışa sunuldu. Voleybolseverler tek biletle aynı gün iki maçı izleyebilecek. Turnuva çarşamba günü Vakıfbank-Beşiktaş, Aras Kargo-Eczacıbaşı, perşembe günü ise Aras Kargo-Beşiktaş, Vakıfbank-Eczacıbaşı maçlarıyla sona erecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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