Aras Kargo'da Ayrılık Rüzgarı Devam Ediyor

SULTANLAR Ligi temsilcisi Aras Kargo'da ayrılık rüzgarı sürüyor. İzmir temsilcisinde son olarak orta oyuncular Merve Atlıer ve Nisan Eroğuz takımdan ayrıldı. 2026 A Milli Takım VNL geniş kadrosuna davet edilen Merve yeni sezon öncesi Beşiktaş'a giderken, Nisan ise Bahçelievler Belediyespor'la anlaştı. Kırmızı-beyazlı kulüpte kadrodan ayrılan oyuncu sayısı böylelikle 6'ya yükselmiş oldu. Aras Kargo daha önce Özge Nur Çetiner, Aslıhan Kılıç, Diaris Perez ve Simay Kurt'la vedalaşmıştı. Simay da Merve gibi Beşiktaş'ın yolunu tutmuştu.

