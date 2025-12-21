Voleybol: Sultanlar Ligi
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 13. haftasında Aras Kargo, deplasmanda Bahçelievler Belediyespor'u 3-0'lık sonuçla geçti. Karşılaşma 71 dakika sürdü.
Salon: Hasan Doğan
Hakemler: Erol Akbulut, Eren Balta Mandal
Bahçelievler Belediyespor: Selin Çalışkan, Eylül Durgun, Nisa Nur Yılmaz, Nikolova, Fulden Ural, Ceylan Arısan (Dilara Yeşil, Sema Nur Doluca, Pelin Özkılıçcı, Eda Say)
Aras Kargo: Perez, Merve Atlıer, Anthouli, Olaya, Özge Nur Çetiner, Aslıhan Kılıç (Simay Kurt, Sude Taşbaş, Defne Başyolcu, İrem Çor, Nisan Eroğuz)
Setler: 13-25, 17-25, 15-25
Süre: 71 dakika (20, 26, 25)
Kaynak: AA / Ragıp Tekin - Spor