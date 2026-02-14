Haberler

Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3-0

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Voleybol Sultanlar Ligi'nde Aras Kargo, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-0'lık skorla mağlup ederek sahadan galip ayrıldı. İlk seti 25-16, ikinci seti 25-12, üçüncü seti ise 25-19 kazanan Aras Kargo, güçlü performansını sürdürdü.

SALON: TVF Atatürk Voleybol

HAKEMLER: Yavuz Akdemir, Gizem Eller

ARAS KARGO: Aslıhan Kılıç, Kalandadze, Merve Atlıer, Anthouli, Gamboa, Özge Nur Çetiner (Simay Kurt, İrem Çor, Nisan Eroğuz, Sude Taşbaş, Defne Başyolcu, Ramos)

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Gizem Mısra Aşçı, Grajber, Seher Aksoy, Mijatovic, Fatma Şekerci, Beliz Başkır (Gizem Çerağ Düzeltir, İlarya Zararsız, Tikhomirova, Hilal Kocakara, Bilge Paşa, Nisan Barut)

SETLER: 25-16, 25-12, 25-19

SÜRE: 89 dakika

Voleybol Sultanlar Ligi'nin 22'nci haftasında Aras Kargo, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi. Ev sahibi Aras Kargo ilk seti 25-16 kazanıp 1-0 öne geçti. İkinci sette rahat bir oyun sergileyen İzmir temsilcisi 25-12'lik skorla durumu 2-0 yaptı. Üçüncü sette de Aydın BŞB'ye geçit vermeyen Aras Kargo 25-19 galip gelerek salondan 3-0 kazanarak ayrıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Türk donanması, Almanya'da

Ülke bu görüntüleri konuşuyor! Türk donanması, Avrupa'da
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Feci son! Tartıştığı kızın kanlar içinde görünce sinir krizi geçirdi

Feci son! Tartıştığı kızını kanlar içinde görünce sinir krizi geçirdi
Defne Samyeli'nin kızından çok konuşulacak itiraf: Sevgililik benim için...

Defne Samyeli'nin kızından şaşırtan itiraf
Polis elinde ayakkabıyla kaymakamı bekledi, tepkiler sonrası açıklama geldi

Polis cami çıkışı böyle bekledi, tepkiler sonrası jet açıklama geldi
Rıza Pehlevi'den Trump'a çağrı: İran İslam Cumhuriyeti'ni bitirmenin zamanı geldi

Rıza Pehlevi'den Trump'a İran çağrısı
Feci son! Tartıştığı kızın kanlar içinde görünce sinir krizi geçirdi

Feci son! Tartıştığı kızını kanlar içinde görünce sinir krizi geçirdi
6 gollü nefes kesen düello! Sivasspor galibiyeti 90+6'da kaçırdı

6 gollü nefes kesen düelloda 90+6'da inanılmaz son
Alanyaspor'un galibiyet hasreti sona erdi

4 maçlık hasretleri bitti, kazanamama serileri 12 maça çıktı