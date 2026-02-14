Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3-0

SALON: TVF Atatürk Voleybol

HAKEMLER: Yavuz Akdemir, Gizem Eller

ARAS KARGO: Aslıhan Kılıç, Kalandadze, Merve Atlıer, Anthouli, Gamboa, Özge Nur Çetiner (Simay Kurt, İrem Çor, Nisan Eroğuz, Sude Taşbaş, Defne Başyolcu, Ramos)

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Gizem Mısra Aşçı, Grajber, Seher Aksoy, Mijatovic, Fatma Şekerci, Beliz Başkır (Gizem Çerağ Düzeltir, İlarya Zararsız, Tikhomirova, Hilal Kocakara, Bilge Paşa, Nisan Barut)

SETLER: 25-16, 25-12, 25-19

SÜRE: 89 dakika

Voleybol Sultanlar Ligi'nin 22'nci haftasında Aras Kargo, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi. Ev sahibi Aras Kargo ilk seti 25-16 kazanıp 1-0 öne geçti. İkinci sette rahat bir oyun sergileyen İzmir temsilcisi 25-12'lik skorla durumu 2-0 yaptı. Üçüncü sette de Aydın BŞB'ye geçit vermeyen Aras Kargo 25-19 galip gelerek salondan 3-0 kazanarak ayrıldı.