Araplar, Avrupa futboluna darbe vurmaya devam ediyor! Şimdi de hedeflerinde hakemler var
Dünyaca ünlü futbolcuları ligine katan Suudi Arabistan, şimdi de İngiltere başta olmak üzere birçok ülkenin en iyi hakemlerini transfer etmeye çalışıyor. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Suudi Arabistan Futbol Federasyonu, son Dünya Kupası'nda görev alan hakemlerle görüşme gerçekleştirdi.
Yaz transfer döneminde attırdıkları imzalarla dünya transfer piyasasına damga vuran Araplar, Avrupa'daki hakemleri gözüne kestirdi.
DÜNYA KUPASI'NDA GÖREV ALAN HAKEMLERLE GÖRÜŞTÜLER
Times'ta yer alan habere göre; Suudi Arabistan Futbol Federasyonu yetkilileri Dünya Kupası'nda görev alan hakemlerle bir görüşme gerçekleştirdi. Araplar ilk etapta hakemlerin ülkede 6-12 ay görev yapmasını planlıyor.
DAHA FAZLA KAZANACAKLAR
Premier Lig'de yıllık 120 bin ila 300 bin sterlin arasında kazanan hakemlerin Suudi Arabistan'da bu paranın çok daha üzerinde kazanç elde etmesi bekleniyor.