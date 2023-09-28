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Araplar, Avrupa futboluna darbe vurmaya devam ediyor! Şimdi de hedeflerinde hakemler var

Dünyaca ünlü futbolcuları ligine katan Suudi Arabistan, şimdi de İngiltere başta olmak üzere birçok ülkenin en iyi hakemlerini transfer etmeye çalışıyor. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Suudi Arabistan Futbol Federasyonu, son Dünya Kupası'nda görev alan hakemlerle görüşme gerçekleştirdi.