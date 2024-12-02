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Arap futbolcudan çok konuşulacak Ronaldo itirafı

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Suudi Arabistan ekibi Al-Diraiyah'ta forma giyen Waleed Abdullah, Cristiano Ronaldo ile ilgili çarpıcı bir itirafta bulundu. Abdullah, Al-Nassr'da oynadığı dönemde antrenmanın namaz vakitlerine denk gelmesi halinde Ronaldo'nun teknik direktörle konuşup idmanı durdurduğunu söyledi. Waleed Abdullah, "Eğer antrenmandaysak ve ezan vaktiyse; Cristiano Ronaldo o an teknik direktörle görüşüp antrenmanı durdurmasını ve namaza gitmemizi istiyordu" ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan ekibi Al-Diraiyah'ta forma giyen Waleed Abdullah, Cristiano Ronaldo ile ilgili çarpıcı bir itirafta bulundu. Arabistanlı file bekçisi, Al-Nassr'da oynadığı dönemde antrenmanın namaz vakitlerine denk gelmesi halinde Ronaldo'nun teknik direktörle konuşup idmanı durdurduğunu söyledi.

"NAMAZA GİTMEMİZİ İSTİYORDU"

Waleed Abdullah yaptığı açıklamada, "Eğer antrenmandaysak ve ezan vaktiyse; Cristiano Ronaldo o an teknik direktörle görüşüp antrenmanı durdurmasını ve namaza gitmemizi istiyordu." ifadelerini kullandı.

38 yaşındaki file bekçisi, 2017-2024 yılları arasında Al-Nassr forması giymişti. Geçen yaz sözleşmesi sona eren Abdullah, bedelsiz olarak Al-Diraiyah' imza attı.

Arap futbolcudan çok konuşulacak Ronaldo itirafı
Kaynak: Haberler.com / Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAdem Örnek:

Kalpleri ancak Allah bilir.

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