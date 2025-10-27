Aralarındaki diyalog olay! Sergen Yalçın taraftarın karşısına çıktı

Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından siyah-beyazlı tribünlerde gergin anlar yaşandı. Taraftarlar, takımın performansını ve teknik direktör Sergen Yalçın'ı sert şekilde protesto etti.

MAÇTA PUANLAR PAYLAŞILDI

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Beşiktaş bu sonuçla galibiyet hasretini sürdürürken, ligde üst sıralardan uzaklaşmaya devam etti.

TRİBÜNLERDEN "SERGEN GELECEK, HESAP VERECEK" TEPKİSİ

Maçın bitiş düdüğünün ardından Beşiktaş tribünleri uzun süre "Şampiyonluk gitti, aferin çocuklar!" ve "Sergen gelecek, hesap verecek!" tezahüratları yaptı. Taraftarlar, hem sahadaki mücadeleyi hem de teknik ekibin oyun anlayışını eleştirdi.

ORKUN KÖKÇÜ'YE DE TEPKİ

Karşılaşma sonrası takım kaptanı Orkun Kökçü, tribünlere giderek taraftarlarla konuşmak istedi ancak bu girişim de tansiyonu düşürmedi. Bazı taraftarlar milli oyuncuya da tepki gösterdi.

"SADECE OYUN İSTİYORUZ"

Protestoların ardından Sergen Yalçın ile taraftarlar arasında kısa bir diyalog yaşandı. Tribünlere yönelen Yalçın'ın, "Benden isteğiniz varsa söyleyin" dediği, taraftarlardan ise "Sadece oyun istiyoruz!" yanıtının geldiği görüldü. Yalçın ise "Ben de onu istiyorum" diyerek karşılık verdi.