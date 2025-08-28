Aralarında dünya devleri de var! Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

Süper Lig devi Fenerbahçe, dün oynanan Şampiyonlar Ligi Play-Off rövanş mücadelesini Kerem Aktürkoğlu'nun attığı golle Benfica'ya karşı 1-0 kaybetti ve Devler Ligi'nden elendi.

KURA ÇEKİMİ YARIN

Şampiyonlar Ligi'nden elenerek Avrupa Ligi'ne katılan sarı-lacivertlilerin Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri de belli oldu. Avrupa Ligi'nde kura çekimi 29 Ağustos Cuma günü gerçekleştirilecek. Kura çekimi, TSİ 14.00'te başlayacak. Sarı-lacivertliler lig aşamasında evinde 4, deplasmanda 4 maça çıkacak. Lig aşamasını ilk 8'de tamamlaması halinde Fenerbahçe direkt son 16 turuna kalacak. Sarı-lacivertliler, 16 ila 24. sıralar arasında yer alması halinde ise son 16 için play-off oynayacak. Fenerbahçe'nin bugün itibariyle Avrupa Ligi'ndeki 24 muhtemel rakibi netleşti.

Kesinleşen muhtemel rakipler şöyle;

1.Torba: Roma, Porto, Rangers, Feyenoord, Lille, Dinamo Zagreb, Real Betis, Salzburg, Aston Villa

2.Torba: FENERBAHÇE, Kızılyıldız, Lyon, Viktoria Plzen, Ferencvaros, Celtic

3.Torba: Basel, Freiburg, Nottingham Forest, Sturm Graz, Nice, Bologna

4.Torba: Celta Vigo, Stuttgart, Go Ahead Eagles, Brann