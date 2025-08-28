Aralarında dünya devleri de var! Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nden elenerek Avrupa Ligi'ne katıldı. Sarı-Lacivertlilerin Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri de belli oldu. Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki 24 muhtemel rakibi arasında Roma, Porto, Rangers, Feyenoord, Lille, Dinamo Zagreb, Real Betis, Salzburg, Aston Villa gibi güçlü ekipler bulunuyor. Kura çekimi 29 Ağustos Cuma günü gerçekleştirilecek.
Süper Lig devi Fenerbahçe, dün oynanan Şampiyonlar Ligi Play-Off rövanş mücadelesini Kerem Aktürkoğlu'nun attığı golle Benfica'ya karşı 1-0 kaybetti ve Devler Ligi'nden elendi.
KURA ÇEKİMİ YARIN
Şampiyonlar Ligi'nden elenerek Avrupa Ligi'ne katılan sarı-lacivertlilerin Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri de belli oldu. Avrupa Ligi'nde kura çekimi 29 Ağustos Cuma günü gerçekleştirilecek. Kura çekimi, TSİ 14.00'te başlayacak. Sarı-lacivertliler lig aşamasında evinde 4, deplasmanda 4 maça çıkacak. Lig aşamasını ilk 8'de tamamlaması halinde Fenerbahçe direkt son 16 turuna kalacak. Sarı-lacivertliler, 16 ila 24. sıralar arasında yer alması halinde ise son 16 için play-off oynayacak. Fenerbahçe'nin bugün itibariyle Avrupa Ligi'ndeki 24 muhtemel rakibi netleşti.
Kesinleşen muhtemel rakipler şöyle;
1.Torba: Roma, Porto, Rangers, Feyenoord, Lille, Dinamo Zagreb, Real Betis, Salzburg, Aston Villa
2.Torba: FENERBAHÇE, Kızılyıldız, Lyon, Viktoria Plzen, Ferencvaros, Celtic
3.Torba: Basel, Freiburg, Nottingham Forest, Sturm Graz, Nice, Bologna
4.Torba: Celta Vigo, Stuttgart, Go Ahead Eagles, Brann