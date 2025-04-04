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Aralarında uçurum var! 3 Büyükler'in UEFA'dan kazandıkları paralar belli oldu

Aralarında uçurum var! 3 Büyükler'in UEFA'dan kazandıkları paralar belli oldu
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UEFA, 2023-2024 sezonunda Avrupa kupalarında dağıtılan ödülleri açıkladı. Böylelikle Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa kupalarından elde ettikleri gelirler de belli oldu. Sarı-kırmızılıların ezeli rakiplerine attığı fark dikkat çekti.

UEFA'nın 49. olağan kongresi Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da gerçekleştirildi. Kongreye UEFA'ya üye 55 ülke federasyonunun başkanı ve genel sekreteri katıldı. Kongrede 2023-2024 sezonunun finansal raporları açıklanırken UEFA'nın düzenlediği Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde mücadele eden takımların elde ettikleri gelirler duyuruldu.

3 BÜYÜKLER NE KADAR KAZANDI?

Böylelikle Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin ise Konferans Ligi'nden elde ettikleri gelirler netlik kazandı. UEFA'nın açıkladığı rapora göre 3 Büyükler'in 2023-2024 sezonunda Avrupa kupaları gelirleri şöyle;

GALATASARAY

  • Şampiyonlar Ligi: 31 milyon 85 bin euro
  • Avrupa Ligi: 1 milyon 276 bin euro

FENERBAHÇE

  • Konferans Ligi: 9 milyon 34 bin euro

BEŞİKTAŞ

  • Konferans Ligi: 5 milyon 187 bin euro
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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