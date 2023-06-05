Aralarında 4 büyükler de var! Süper Lig'in yarısı PFDK'ya sevk edildi

Süper Lig'de 4 büyüklerin de aralarında olduğu 9 takım PFDK'ya sevk edildi. Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor çirkin ve kötü tezahürat, Fenerbahçe ise talimatlara aykırı hareket nedeniyle listeye yazıldı.

TFF Hukuk Müşavirliği, 4 büyükler başta olmak üzere Süper Lig'den 9 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk etti.

3 BÜYÜKLER, ÇİRKİN VE KÖTÜ TEZEHÜRAT

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, Kasımpaşa, Konyaspor, çirkin ve kötü tezahürat gerekçeleriyle kurula yollandı.

FENERBAHÇE, TALİMATLARA AYKIRI HAREKET

Fenerbahçe ile Bitexen Giresunspor, talimatlara aykırı hareketleri nedeniyle disipline verilirken MKE Ankaragücü ile Yukatel Kayserispor ise çirkin ve kötü tezahürat ve saha olayları nedenlerinden disipline sevk edildi.