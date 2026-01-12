Arada 2 milyon euro fark kaldı! Bavullarını topladı, Beşiktaş'a gelmeyi bekliyor
Sol bek transferi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Nuno Tavares transferi için Lazio ile pazarlık halinde. Siyah-beyazlıların yaptığı son teklif 13 milyon euro iken, Lazio 15 milyon euro talep ediyor. Aradaki 2 milyon euroluk farkın kısa sürede kapanması bekleniyor. Tavares'in bavullarını topladığı ve Beşiktaş'a transfer olmayı beklediği belirtildi.
Sol bek transferi için çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Beşiktaş'ta gündemdeki isimlerden biri olan Nuno Tavares ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlıların Laziolu oyuncu için yaptığı teklif ve talep edilen rakama ilişkin yeni bir iddia ortaya atıldı.
ARADA 2 MİLYON EURO FARK KALDI
La Gazzetta dello Sport'a göre; Beşiktaş'ın Lazio'ya yaptığı teklif 13 milyon euro. İtalyan ekibi Lazio ise 15 milyon euro istiyor. Aradaki 2 milyon euroluk farkla ilgili görüşmeler devam ederken transferin kısa süre içinde olumlu sonuçlanması bekleniyor.
BAVULLARINI TOPLADI, BEŞİKTAŞ'A GİTMEYİ BEKLİYOR
Haberin devamında, deneyimli oyuncu Tavares'in bavullarını dahil topladığı ve Lazio'dan ayrılarak Beşiktaş'a transfer olmayı beklediği dile getirildi.
BAŞKAN ADALI ''UĞRAŞIYORUZ'' DEMİŞTİ
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, geçtiğimiz gün Sercan Dikme'ye konuşarak Nuno Tavares'in transferi için "Transfer etmek için uğraşıyoruz." demişti.