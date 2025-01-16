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Araçlar Riva'ya gitti bile: TFF'de TOGG dönemi

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Türkiye Futbol Federasyonu, 29 yıllık Alman otomotiv devi sponsorluğunu sonlandırarak yerli otomobil markası TOGG ile anlaşma imzaladı. Yeni sponsorluk anlaşması ay sonunda yapılacak lansmanla duyurulacak.

Türkiye Futbol Federasyonu, Alman otomotiv deviyle olan 29 yıllık sponsporluğu bitirdi. Federasyon araç sponsorluğu için yerli otomobil markası TOGG ile anlaştı.

ARAÇLAR RİVA'YA GİTTİ

Ay sonundaki lansmanla açıklanacak sponsorlukla TFF'deki 29 yıllık Mercedes dönemi de kapanmış olacak. Alman devinin A Milli Takım'a desteği ise devam edecek.

Sözcü'de yer alan habere göre; TOGG, anlaşma kamuoyuna duyurulmadan 100'ün üzerindeki elektrikli otomobili Riva'ya yolladı bile.

Araçlar Riva'ya gitti bile: TFF'de TOGG dönemi
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıUğur Çolak:

Güzel böyle haberlerle gelin. Ülkenin parası ülkede kalsın.

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