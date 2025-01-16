Araçlar Riva'ya gitti bile: TFF'de TOGG dönemi

Türkiye Futbol Federasyonu, Alman otomotiv deviyle olan 29 yıllık sponsporluğu bitirdi. Federasyon araç sponsorluğu için yerli otomobil markası TOGG ile anlaştı.

ARAÇLAR RİVA'YA GİTTİ

Ay sonundaki lansmanla açıklanacak sponsorlukla TFF'deki 29 yıllık Mercedes dönemi de kapanmış olacak. Alman devinin A Milli Takım'a desteği ise devam edecek.

Sözcü'de yer alan habere göre; TOGG, anlaşma kamuoyuna duyurulmadan 100'ün üzerindeki elektrikli otomobili Riva'ya yolladı bile.