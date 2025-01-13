Arabistan'a gideceği konuşulan Hakim Ziyech'e beklenmedik talip

Süper Lig devi Galatasaray'da takımdan ayrılması beklenen Hakim Ziyech hakkında çok konuşulacak gelişmeler yaşanıyor.

NAPOLİ İDDİASI

Teknik direktör Okan Buruk'un gözünden düşen Faslı yıldız Hakim Ziyech için İtalyan basınından flaş bir iddia geldi. İtalyanlar'ın yüksek tirajlı spor gazetelerinden La Gazetta dello Sport, Napoli'de teknik direktör Antonio Conte'nin ara transfer dönemindeki hedeflerinden birinin de Hakim Ziyech olduğunu yazdı.

Kvaratskhelia'nın, PSG'ye gitme isteğinin iyiden iyiye arttığı bir dönemde Conte'nin, Gürcü yıldızın boşluğunu doldurmak için düşündüğü isimlerden birinin de Faslı futbolcu olduğu öne sürüldü.

BU SEZON SADECE 1 ASİST YAPTI

Arabistan'dan da teklifler alan Ziyech'in kısa süre içerisinde karar vermesi bekleniyor.31 yaşındaki kanat oyuncusu bu sezon 11 maça çıkarken 1 asistlik performans sergiledi.