Arabanın içindeki Mourinho: Videoyu izleyen Fenerliler, beddua ediyor
Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Benfica ile anlaşan Jose Mourinho'nun Ferrari'siyle tesislere gittiği anlara ait video sosyal medyada büyük tepki topladı. Sarı-lacivertli taraftarlar görüntülere öfke dolu yorumlar yaparak Portekizli hocaya beddua etti.
Süper Lig devi Fenerbahçe'den kovulduktan sonra eski takımı Benfica ile anlaşan Jose Mourinho'nun Ferrari ile tesislere giriş yaptığı görüntüler sosyal medyada tepki çekti.
FERRARİ'Lİ GÖRÜNTÜ TEPKİ ÇEKTİ
TARAFTARLARIN YORUMLARI
Sarı-lacivertliler, Mourinho'nun bu tavrını alaycı buldu ve sosyal medyada çok sayıda tepki gösterdi. Hatta bazı taraftarların Portekizli hoca için beddua ettiği dikkat çekti.