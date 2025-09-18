Haberler

Arabanın içindeki Mourinho: Videoyu izleyen Fenerliler, beddua ediyor

Arabanın içindeki Mourinho: Videoyu izleyen Fenerliler, beddua ediyor
Güncelleme:
Arabanın içindeki Mourinho: Videoyu izleyen Fenerliler, beddua ediyor
Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Benfica ile anlaşan Jose Mourinho'nun Ferrari'siyle tesislere gittiği anlara ait video sosyal medyada büyük tepki topladı. Sarı-lacivertli taraftarlar görüntülere öfke dolu yorumlar yaparak Portekizli hocaya beddua etti.

Süper Lig devi Fenerbahçe'den kovulduktan sonra eski takımı Benfica ile anlaşan Jose Mourinho'nun Ferrari ile tesislere giriş yaptığı görüntüler sosyal medyada tepki çekti.

FERRARİ'Lİ GÖRÜNTÜ TEPKİ ÇEKTİ

Mourinho'nun Benfica tesislerine Ferrari ile giriş yaptığı görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Videoyu izleyen Fenerbahçe taraftarları, Portekizli teknik adama öfke kustu.

TARAFTARLARIN YORUMLARI

Sarı-lacivertliler, Mourinho'nun bu tavrını alaycı buldu ve sosyal medyada çok sayıda tepki gösterdi. Hatta bazı taraftarların Portekizli hoca için beddua ettiği dikkat çekti.

İşte o yorumlardan bazıları;

