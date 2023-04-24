Apar topar hastaneye kaldırıldığı iddia edilmişti! Fatih Terim'in sağlık durumuyla ilgili gerçek ortaya çıktı

A Milli Takım ve Galatasaray'ın efsanesi Fatih Terim'in apar topar hastaneye kaldırıldığı ve 2 gün gözetim altında bulunacağına dair paylaşılan haberlerin ardından gerçek ortaya çıktı. Terim'in küçük bir burun polip temizleme işlemi için hastaneye gittiği, gözetim altında bulunmasıyla ilgili bir durumun söz konusu olmadığı öğrenildi.