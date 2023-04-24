Apar topar hastaneye kaldırıldığı iddia edilmişti! Fatih Terim'in sağlık durumuyla ilgili gerçek ortaya çıktı
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A Milli Takım ve Galatasaray'ın efsanesi Fatih Terim'in apar topar hastaneye kaldırıldığı ve 2 gün gözetim altında bulunacağına dair paylaşılan haberlerin ardından gerçek ortaya çıktı. Terim'in küçük bir burun polip temizleme işlemi için hastaneye gittiği, gözetim altında bulunmasıyla ilgili bir durumun söz konusu olmadığı öğrenildi.
Türk futbolunun efsane teknik direktörlerinden Fatih Terim'in belinden yaşadığı rahatsızlık nedeniyle hastaneye yatırıldığı, 2 gün gözetim alında kalacağı iddia edilmişti. 69 yaşındaki efsane ismin sağlık durumuyla ilgili gerçek ortaya çıktı.
15 DAKİKALIK İŞLEM
Burhan Can Terzi'nin verdiği habere göre; Terim'in hastanede yatmadığı ve sadece 15 dakikalık polip temizleme işlemi gerçekleştirdiği öğrenildi.
"HASTANEDE KALMA DURUMU YOK"
Terzi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Fatih hoca, ameliyat geçirmedi. 15 dakikalık polip temizleme işlemi gerçekleşti. Hastanede kalma durumu yok. Geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.