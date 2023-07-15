Apar topar hastaneye kaldırılan Wanda Nara'nın hastalığıyla ilgili sevenlerini yıkan iddia: Lösemi teşhisi konuldu

Galatasaray'a şampiyonluğu kazandıran futbolcuların başında gelen Icardi'nin eşi Wanda Nara geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılmıştı. Arjantinli gazeteci Jorge Lanata, Nara'nın lösemi olduğunu iddia etti. Lanata yaptığı açıklamada, Nara'dan kemik iliği örneği alınacağını belirtti.

Galatasaray'ın bonservisini almak için yoğun uğraş verdiği Icardi'ye eşi Wanda Nara'dan kötü haber geldi. Arjantinli ünlü gazeteci Jorge Lanata, Nara'nın lösemiye yakalandığını belirtti.

YAKIN ÇEVRESİNDEN BİLGİ ALDI

Lanata, Radio Mitre'de yaptığı açıklamada yakın çevresinden aldığı bilgiye dayanarak Wanda Nara'nın lösemi olduğunu iddia etti. Lanara, Nara'nın test sonuçlarında yüksek değerde beyaz kan hücresine rastlandığı ve damarlarında iltihap olduğunu ifade etti.

"BAZI TESTLERDEN GEÇMESİ GEREKİYOR"

Programın sunucusu ise sonuçların gelmesinin ardından iki olasılığın bulunduğunu söyleyerek, "Ya enfeksiyon ya da hematolojik bir sorun. Hangisi olduğunu bulmak için Icardi'nin eşinin bazı testlerden geçmesi gerekiyor." dedi.