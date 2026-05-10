Haberler

Adana'da AOSB 4. Sanayi Gençlik Koşusu yapıldı

Adana'da AOSB 4. Sanayi Gençlik Koşusu yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'da düzenlenen AOSB 4. Sanayi Gençlik Koşusu'nda erkeklerde Sezgin Araç, kadınlarda ise Emebet Ejigu birinci oldu. 1063 katılımcının mücadele ettiği etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) tarafından düzenlenen AOSB 4. Sanayi Gençlik Koşusu'nu erkeklerde Sezgin Araç, kadınlarda Etiyopyalı Emebet Ejigu kazandı.

Merkez Seyhan ilçesi Fuzuli Caddesi'nde başlayan koşuya 1063 kişi katıldı.

Katılımcıların 10 kilometrelik parkurda mücadele ettiği organizasyon, Merkez Park'ta son buldu.

Koşuda erkeklerde Sezgin Araç birinci, Etiyopyalı atletlerden Tamiru Yitbarek ikinci, Abraham Gemeda da üçüncü oldu.

Kadınlarda ise Etiyopyalı sporcular Emebet Ejigu birinci, Chaldu Shuna ikinci, Zinash Mulata üçüncü sırada koşuyu tamamladı.

Organizasyon kapsamında 5 kilometrelik halk koşusu da yapıldı.

Dereceye giren katılımcılara ödüllerini, AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü ve Başkan Vekili Ömer Kaya verdi.

Kaynak: AA / Fikret Kavğalı
İran saldırıya hazır! Devrim Muhafızları hedef alınacak noktaları duyurdu

İran saldırıya hazır! Vurulacak noktaları tek tek duyurdular
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir ilimiz ayakta! 13 yaşındaki kız çocuğunu istismar eden 33 kişi tutuklandı

13 yaşındaki kız çocuğunu istismar eden 33 kişi tutuklandı
Şampiyonluk coşkusu evlilik teklifiyle taçlandı! Cevabı ortalığı yıktı

Şampiyonluk coşkusu evlilik teklifiyle taçlandı! Cevabı ortalığı yıktı
Taksim'de motosikletiyle duvara çarpan Ömer'in hayatını kaybettiği kaza kamerada

Taksim'de motosikletiyle duvara çarpan genç feci şekilde can verdi
Sevinçten yerinde duramayan Victor Osimhen stadı koşarak terk etti

Stattan ayrılış görüntüsü daha önce hiç görmediğiniz cinsten
Bir ilimiz ayakta! 13 yaşındaki kız çocuğunu istismar eden 33 kişi tutuklandı

13 yaşındaki kız çocuğunu istismar eden 33 kişi tutuklandı
Fenerbahçe'den tepki: ''Sakın ha' sezonu sona erdi

Fenerbahçe'den olay tepki!
Protestolar işe yaramadı, Manifest Gaziantep’i coşturdu

Protestolar işe yaramadı, konser salonu hınca hınç doldu