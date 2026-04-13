Antrenörünün futsalda keşfettiği Down sendromlu Samet, judoda 2 yıl Türkiye şampiyonu oldu

KAYSERİ'de 2022 yılında futsala başlayan, arkadaşıyla şakalaşırken antrenörü yeteneğini keşfedip 2 yıl önce judoya yönlendirilen Down sendromlu Samet Balcı (27), 2025 ve 2026 yıllarında iki sene üst üste Türkiye Özel Sporcular Judo Türkiye Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. Balcı, "Bundan sonraki hedefim, Avrupa'ya gidip Türk bayrağını açıp İstiklal Marşı'mızı okutturacağım" dedi.

Down sendromlu Samet Balcı, 2022 yılında Kocasinan Belediyesi'ne bağlı spor salonunun önünden geçtiği sırada Türkiye Down Sendromlu Futsal Milli Takım ve Kocasinan Spor Kulübü Antrenörü Uğur Arı tarafından futsala başlatıldı. Yaklaşık 2 yıl futsal oynayan Balcı, arkadaşları ile şakalaştığı sırada judoya olan yeteneği antrenörü tarafından keşfedildi. Judo sporuna yönlendirilen Samet Balcı, 3 aylık çalışmayla 2025 yılında Türkiye Özel Sporcular Judo Türkiye Şampiyonası'nda birinci oldu. Balcı, çalışmalarını antrenörü Seher Uzunoğlu ile devam etti. Bu yıl 25-26 Mart tarihlerinde Yozgat'ta katıldığı Türkiye Özel Sporcular Judo Türkiye Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Samet Balcı, milli takım kampına katıldı. 2 yıl üst üste Türkiye şampiyonu olan Balcı'nın hedefi, Avrupa şampiyonasına gidebilmek.

'YASTIKLA ANTRENMAN YAPARAK BİRİNCİ OLDUM'

Yaşadığı süreci anlatan Samet Balcı, "Spora, Kocasinan'ın futsal takımında başladım. Arkadaşımla şakalaşıyordum. Hocam yeteneğimi gördü, 'Seni judoya başlatalım' dedi. Buraya geldim. Geldikten sonra çok çekingendim. Alışamadım. Oyunlar oynayarak ve antrenman yaparak başladık. Beni buraya Uğur Hocam başlattı. Kendisi bana çok destek oldu. Haftanın 6 günü antrenmana geliyordum. Şampiyon olunca, sanki bir sporcu sevinir ya onun gibi sevindim. Yastıkla antrenman yaparak birinci oldum. Rakiplerimi yendim. Seher Hocam çok emek verdi. Antrenmanlarımı Seher Hocam yaptırdı. Bundan sonraki hedefim, Avrupa'ya gidip Türk bayrağını açıp İstiklal Marşımızı okutturacağım. Benim gibi olan tüm arkadaşlarımın buraya gelmelerini istiyorum. Çünkü spor güzel bir hayattır" diye konuştu.

'HAFTANIN 5 GÜNÜ ANTRENMAN YAPIYORUZ'

Judo antrenörü Seher Uzunoğlu, "Samet'le geçen sene tanıştık. Müsabakadan 3 ay önce tanışmıştık. Tanıştıktan 3 ay sonra müsabakalara götürdük. 3 ay esnasında Samet, azim ve hırsla antrenmanlara gelmeye devam etti. Tanışmamız ve onunla kaynaşmamız biraz zor oldu. Çabucak bunu aştık. Daha sonrasında geçen sene Türkiye şampiyonasına gitti. Orada da ilk madalyasını aldı. Bizi gururlandırdı. Bu sene de artı 100 kilogramda Yozgat'ta yapılan Özel Sporcular Türkiye Şampiyonası'nda birinci oldu. Arkasından yapılan milli takım kampına katıldı. Haftanın 5 günü antrenman yapıyoruz. Samet'in programı diğer çocuklarla aynı diyebilirim. Aynı hareketleri yapıyoruz. Yapabileceği tekniklerin daha da üstüne gidip daha çok çalıştırmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

'HERKES ÇOCUKLARINI SPORA GÖNDEREBİLİR'

Tüm özel bireylerin spora yönlendirilmesi gerektiğini aktaran Uzunuoğlu, şöyle konuştu:

"Samet'e ilk başta ön yargıyla yaklaştılar. Küçük ve büyük çocuklar da var. 'Nasıl yapacağız, yapabilir miyiz' korkusu ve tedirginliği oldu. Bu durum zamanla aşıldı. Birebir antrenman yaptılar. Teknik çalıştılar, sohbet ederek bunu aştılar. Samet ile normal arkadaş gibi iletişim kurmayı başardılar. Antrenman da yapmayı başardılar. Benim görmediğim konularda bile arkadaşları, 'Samet ağabey, böyle yapacaksın' gibi ibarelerle tekniği gösterdiler. Hareketleri yaptılar. 7'den 70'e herkes spor yapabilir. Özel sporcu da olabilir. Normal birey de olabilir. Herkes çocuklarını spora, bütün branşlara gönderebilirler. Spor hepimiz için çok önemli, spor sağlıktır. Spor bir aktivitedir. Herkese tavsiye ediyorum. Özellikle özel bireyler konusunda antrenörlerimizin daha çok desteğini bekliyorum."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı