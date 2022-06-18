Antrenmana damga vurdu! Jesus'tan futbolcuların motivasyonunu tavan yaptıran sözler - Haberler

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Antrenmana damga vurdu! Jesus'tan futbolcuların motivasyonunu tavan yaptıran sözler

Haberler.com - Ali Gülhan - Spor
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Antrenmana damga vurdu! Jesus'tan futbolcuların motivasyonunu tavan yaptıran sözler

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenman ile sürdürdü. İdman sonrası futbolcularına seslenen Jorge Jesus, "Sizler çalışmayı seven bir oyuncu grubusunuz, her hoca böyle futbolcularla çalışmak ister." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenman ile sürdürdü. Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki antrenman; salonda gerçekleştirilen kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Ardından sahaya geçen futbolcular ısınma ve dayanıklılık koşularıyla sürdürdükleri idmanı, pas ve taktik çalışmalarla tamamladı.

Antrenmana damga vurdu! Jesus'tan futbolcuların motivasyonunu tavan yaptıran konuşma

"HER HOCA BÖYLE FUTBOLCULARLA ÇALIŞMAK İSTER"

Sarı-lacivertlilerin antrenman temposundan ve çalışma azminden memnun kalan Jesus, bir haftalık süreç için oyuncularını tebrik etti. Çalışma sonrası oyuncularına seslenen Jorge Jesus, "Sizler çalışmayı seven bir oyuncu grubusunuz, her hoca böyle futbolcularla çalışmak ister, yarın dinlenin pazartesi kaldığımız yerden devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Antrenmana damga vurdu! Jesus'tan futbolcuların motivasyonunu tavan yaptıran konuşma

Haberler.com / Ali Gülhan - Spor

Jorge Jesus Fenerbahçe Spor Haberler

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