Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Antonelli, Meksika GP'de ilk 9'da bitirirse F1'in en genç şampiyonu olacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Formula 1 sezonunun 19. yarışı Meksika Grand Prix'si, 1 Kasım'da TSİ 23.00'te Hermanos Rodriguez Pisti'nde start alacak. Mercedes pilotu 20 yaşındaki Kimi Antonelli, takım arkadaşı George Russell'ın 123 puan önünde ve yarışı ilk 9 içinde bitirirse F1'in en genç şampiyonu olacak.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, sezonun 19. yarışı Meksika Grand Prix'siyle devam edecek.

Başkent Meksiko'nun 4 bin 304 metrelik Hermanos Rodriguez Pisti'nde 71 tur üzerinden yapılacak Meksika Grand Prix'sinin sıralama turları, 31 Ekim Cumartesi'yi 1 Kasım Pazar gününe bağlayan gece TSİ 00.00'da başlayacak.

Yarış ise 1 Kasım Pazar günü TSİ 23.00'te start alacak.

Mercedes takımından İtalyan pilot Kimi Antonelli, en yakın rakibi olan takım arkadaşı George Russell'ın 123 puan önünde yer alıyor.

20 yaşındaki Antonelli, yarışı ilk 9 içinde bitirirse Formula 1 tarihinin en genç şampiyonu olacak.

Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar

1. Kimi Antonelli (İtalya): 365

2. George Russell (Büyük Britanya): 242

3. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 241

4. Max Verstappen (Hollanda): 236

5. Charles Leclerc (Monako): 233

Takımlar

1. Mercedes: 607

2. Ferrari: 474

3. Red Bull: 355

4. McLaren: 355

5. Racing Bulls: 102

Kaynak: AA
Binance'deki 6,3 milyar dolarlık tarihi vurgunda Kuzey Kore şüphesi

Oklar onu gösteriyor! İddia doğruysa durum hayli vahim
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'a şok! Bu görüntünün bedeli ağır oldu

Galatasaray'a şok! Bu görüntünün bedeli ağır oldu
Kripto devi Binance'te büyük kriz! 2,54 milyar dolarlık varlık donduruldu

Dünyaca ünlü şirkette deprem! Milyarlarca liralık varlık donduruldu
Kim Jong-un dünyaya gözdağı verdi! Yeni silahlarını ilk kez sergiledi

Bu bir ilk! Dünyaya resmen meydan okudu
Eşini sevgilisiyle yatakta bastı! Çocuklarının gözü önünde öldürdü

Yasak aşk korkunç sonla bitti! Çocuk detayı isyan ettirdi
Archie Brown ve Abdülkerim Bardakcı'nın cezaları belli oldu

Brown ve Abdülkerim'in cezaları belli oldu! Biri daha çok maçta yok
Kocasının yanındaki boş koltuğa oturmak istedi! Olan tüm yolculara oldu

Kocasının yanındaki boş koltuğa oturdu! Sonrası inanılır gibi değil
Deprem uzmanı Ahmet Ercan'ın Özgür Özel çıkışı ortalığı karıştırdı

Deprem uzmanını rahatsız eden görüntü