Haberler

Britanyalı boksör Joshua, Nijerya'da trafik kazasında yaralandı

Güncelleme:
Britanyalı boks şampiyonu Anthony Joshua, Nijerya'da bir trafik kazasında hafif yaralandı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

Britanyalı eski dünya ağır sıklet boks şampiyonu Anthony Joshua, Nijerya'da geçirdiği trafik kazasında yaralandı.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, 36 yaşındaki boksörü taşıyan araç, Ogun-Lagos otoyolunda trafik kazasına karıştı.

Ogun Eyaleti Polis Departmanından yapılan açıklamada, Nijerya asıllı Joshua'nın hafif yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı kazada 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Joshua, 20 Aralık'ta sosyal medya fenomeni Jake Paul ile ABD'nin Miami kentinde ringe çıkmış ve rakibini 6. rauntta nakavt etmişti.

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz - Spor
