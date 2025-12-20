Anthony Joshua'dan maça damga vuran hareket
Boks dünyasının merakla beklediği karşılaşmada Anthony Joshua, Jake Paul'u 6. rauntta nakavt ederek kazandı. Mücadeleyi kazanan Joshua'nın, maçın hemen ardından yaptığı 'kafa kesme' hareketi geceye damga vurdu ve sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Joshua'nın bu hareketi bazı sporseverler tarafından sert bulunurken, bazıları ise maçın tansiyonu ve rekabetin doğal bir yansıması olarak yorumladı.
- Anthony Joshua, Jake Paul'u 6. rauntta nakavt ederek maçı kazandı.
- Anthony Joshua, maçın ardından eliyle 'kafa kesme' hareketi yaptı.
- Joshua'nın hareketi sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
Boks dünyasının merakla beklediği dev karşılaşmada Anthony Joshua ile Jake Paul, Miami'de ringe çıktı. Büyük ilgi gören mücadelede iki dünya ağır siklet şampiyonluğu bulunan Anthony Joshua, Jake Paul'u 6. rauntta nakavt ederek karşılaşmayı kazandı.
NAKAVT SONRASI OLAY HAREKET
Mücadeleyi kazanan Anthony Joshua'nın, maçın hemen ardından yaptığı hareket geceye damga vurdu. Tecrübeli boksörün, zaferin ardından eliyle "kafa kesme" hareketi yapması dikkat çekti ve kısa sürede gündem oldu.
Joshua'nın bu hareketi sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, bazı sporseverler hareketi sert buldu, bazıları ise maçın tansiyonu ve rekabetin doğal bir yansıması olarak yorumladı.