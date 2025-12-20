Anthony Joshua'dan maça damga vuran hareket

Boks dünyasının merakla beklediği dev karşılaşmada Anthony Joshua ile Jake Paul, Miami'de ringe çıktı. Büyük ilgi gören mücadelede iki dünya ağır siklet şampiyonluğu bulunan Anthony Joshua, Jake Paul'u 6. rauntta nakavt ederek karşılaşmayı kazandı.

NAKAVT SONRASI OLAY HAREKET

Mücadeleyi kazanan Anthony Joshua'nın, maçın hemen ardından yaptığı hareket geceye damga vurdu. Tecrübeli boksörün, zaferin ardından eliyle "kafa kesme" hareketi yapması dikkat çekti ve kısa sürede gündem oldu.

Joshua'nın bu hareketi sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, bazı sporseverler hareketi sert buldu, bazıları ise maçın tansiyonu ve rekabetin doğal bir yansıması olarak yorumladı.