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Antalyasporlu Zafer Yılmaz Türkiye Uzun Kulvar Yüzme Şampiyonası'ndan iki ikincilikle ayrıldı

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Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Uzun Kulvar Yıldız, Genç ve Büyükler Bireysel Yüzme Şampiyonası'nda Antalyasporlu Zafer Yılmaz, iki Türkiye ikinciliği elde etti. Şampiyonaya 33 ilden 146 kulüp, 718 sporcu katıldı.

Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından 20-23 Temmuz tarihleri arasında Manisa'da düzenlenen Türkiye Uzun Kulvar Yıldız, Genç ve Büyükler Bireysel Yüzme Şampiyonası'ndan Antalyasporlu Zafer Yılmaz, iki Türkiye ikinciliği ile ayrıldı.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde Atatürk Olimpik Spor Kompleksi'ndeki yüzme havuzunda yapılan şampiyonaya 33 ilden 146 kulüp, 266 kadın ve 452 erkek olmak üzere toplam 718 sporcu katıldı. Müsabakalar serbest, sırtüstü, kurbağalama, karışık ve kelebek kategorilerinde büyük bir heyecana sahne oldu. Şampiyonaya Antalyaspor Yüzme Takımı antrenörlerinden Özkan Cantürk ile birlikte katılan yüzücü Zafer Yılmaz, ikinci gün start verilen 50 metre kelebek yarışını 28: 92'lik derecesi ile '13 Yaş Türkiye İkincisi' unvanı ile tamamladı. Yılmaz, ikinci gün düzenlenen kelebek yarışında bu sefer de 100 metre mesafede 1: 03: 85'lik derece elde ederek ikinci sırayı aldı ve ikinci gümüş madalyası ile birlikte ilk gün kazandığı unvanını da perçinlemiş oldu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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