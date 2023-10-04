Antalyasporlu genç yüzücüler Avrupa Gençler Açık Su Yüzme Şampiyonası'nda derecelerle ayrıldı

Avrupa Yüzme Ligi (LEN) tarafından düzenlenen Avrupa Gençler Açık Su Yüzme Şampiyonası'nda ilk defa milli takım heyecanı yaşayan Antalyasporlu genç yüzücüler, komşu ülkeden dereceler ile ayrıldı.

Avrupa Yüzme Ligi (LEN) tarafından düzenlenen Avrupa Gençler Açık Su Yüzme Şampiyonası'nda ilk defa milli takım heyecanı yaşayan Antalyasporlu genç yüzücüler, komşu ülkeden dereceler ile ayrıldı.

Avrupa'daki su sporları yönetim organı olan Avrupa Yüzme Ligi (LEN) tarafından düzenlenen Avrupa Gençler Açık Su Yüzme Şampiyonası 29 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında Yunanistan'ın Korfu adasında düzenlendi. Şampiyonada ilk defa milli takım heyecanı yaşayan Antalyasporlu genç yüzücüler komşu ülkeden dereceler ile ayrıldı. Kırmızı beyazlı ekibin sporcuları Muhammed Eyüp Oya, Boran Atasoy ve Abdülaziz Oruç'un yarıştıkları 14-15 yaş erkekler kategorisi 5 bin metre mesafenin sonucunda Muhammed Eyüp 10., Boran 11. ve Abdülaziz 22. sırada yer aldı.

Bayrak yarışına katılan milli takım dörtlüsü içerisinde yer alan Antalyasporlu Muhammed Eyüp, 1250 metre mesafede takım arkadaşları Talya Erdoğan, Sevim Eylül Süpürgeci ve Mehmet Efe Yılmaz ile birlikte Avrupa 5.'si oldu. İlk milli takım deneyimlerinde yüzme milli takım yarışlarda topladığı 72 puan ile 24 ülke arasında kazandığı Avrupa 6.'lığına katkı veren Antalyasporlu genç sporcular, form grafiklerini yukarıda tutmak için çalışmalarına devam ediyor. - ANTALYA