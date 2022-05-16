Antalyasporlu Ali Emre, milli takımda - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Antalyasporlu Ali Emre, milli takımda

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Antalyasporlu Ali Emre, milli takımda

19. Akdeniz Oyunları'nda mücadele edecek olan A Milli Erkek Hentbol Takımı'na, Antalyaspor'un gol kralı sporcusu Ali Emre Babacan da davet edildi.

19. Akdeniz Oyunları'nda mücadele edecek olan A Milli Erkek Hentbol Takımı'na, Antalyaspor'un gol kralı sporcusu Ali Emre Babacan da davet edildi.

Cezayir'in Oran kentinde 25 Haziran-5 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 19. Akdeniz Oyunları'nda mücadele edecek olan A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın 1-10 Haziran tarihleri arasında Bursa'da gerçekleştireceği 1. hazırlık kampı kadrosu açıklandı.

Başantrenör Okan Halay yönetimindeki 22 kişilik kamp kadrosuna Antalyaspor'un gol kralı sporcusu Ali Emre Babacan da davet edildi. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / Spor

Akdeniz Oyunları, Ali Emre, Hentbol, Milli, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title