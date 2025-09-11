Haberler

Antalyaspor, Yohan Boli ile Anlaştı
Kırmızı-beyazlı ekip, transferle ilgili yaptığı açıklamada, "Antalyasporumuz, Fildişi Sahilli santrfor Yohan Alexander Mady Boli ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Futbolcumuza hoş geldin der, kırmızı-beyaz armamız altında başarılar dileriz" denildi. - ANTALYA

