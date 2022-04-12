Antalyaspor yenilmezlik serisini 10 maça çıkardı - Haberler

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Antalyaspor yenilmezlik serisini 10 maça çıkardı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Antalyaspor yenilmezlik serisini 10 maça çıkardı

FT Antalyaspor, sahasında Hatayspor'u 4-1 mağlup ederek, ligde yenilmezlik serisini 10 maça çıkardı.

FT Antalyaspor, sahasında Hatayspor'u 4-1 mağlup ederek, ligde yenilmezlik serisini 10 maça çıkardı.

Spor Toto Süper Lig'de son haftalarda iyi bir ivme yakalayan Antalyaspor, 32. hafta mücadelesinde sahasında Hatayspor'u, Naldo, Luiz Adriano ve Wright'ın attığı (2) gollerle 4-1 mağlup etti. Bu skorla güney ekibi puanını 47 yaptı ve ligde 9. sıraya yükseldi. Kırmızı-beyazlılar son 10 haftada ise ciddi bir yenilmezlik serisi yakaladı. Kırmızı-beyazlılar; Gaziantep FK, Beşiktaş ve Adana Demirspor ile 0-0 berabere kalırken, Fatih Karagümrük'ü 3-0, Yeni Malatyaspor'u 2-1, DG Sivasspor ile Medipol Başakşehir'i 1-0, GZT Giresunspor'u 4-1, Altay'ı 2-1 ve Hatayspor'u 4-1 mağlup etti. Bu 10 karşılaşmada Antalyaspor, kalesinde sadece 4 gol gördü ve 24 puan topladı. Kırmızı - beyazlılar farklı galibiyeti soyunma odasında teknik heyet ve yönetimle birlikte kutladı.

Ligin 33. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak olan Antalyaspor, bugün yapacağı antrenmanla hazırlıklarına başlayacak. - ANTALYA

Antalyaspor yenilmezlik serisini 10 maça çıkardı

Antalyaspor yenilmezlik serisini 10 maça çıkardı

Antalyaspor yenilmezlik serisini 10 maça çıkardı

Antalyaspor yenilmezlik serisini 10 maça çıkardı

İhlas Haber Ajansı / Spor

Spor Toto Süper Lig, Luiz Adriano, Antalyaspor, Hatayspor, Spor, Haberler

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