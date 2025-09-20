Antalyaspor ve Kayserispor Berabere Kaldı: 1-1

STAT: Corendon Airlines Park Antalya Stadyumu

HAKEMLER: Kadir Sağlam, Çağlar Uyarcan, Mücahid Adem Çelebi

HESAP.COM ANTALYASPOR: Julian Cuesta-Bünyamin Balcı, Giannetti, Dzhikiya, Paal, Soner, Dikmen, Hasan Yakub İlçin(Dk. 71 Ceesay), Abdülkadir Ömür(Dk. 60 Boli), Storm(Dk. 71 Ballet), Safuri(Dk. 90 Cvancara), Van de Streek(Dk. Samet Karakoç).

ZECORNER KAYSERİSPOR: Bilal Bayazit-Ramazan Civelek, Abdulsamet(Dk. 79 Nurettin Korkmaz), Denswil(Dk. 67 Kayra Cihan), Carole, Dorukhan Toköz(Dk. 67 Furkan Soyalp), Opoku(Dk. 46 Burak Kapacak), Mendes(Dk. 72 Tuci), Benes, Cardoso, Onugkha.

SARI KARTLAR: Van de Streek, Safuri, Julian Cuesta ( Antalyaspor ), Miguel Cardoso, Abdulsamet, Ramazan Civelek( Kayserispor )

GOLLER: Dk. 52 Dzhikiya ( Antalyaspor ), Dk. 90+2 Menes ( Kayserispor )

Hesap.com Antalyaspor, Süper Lig'in 6'ncı haftasında sahasında oynadığı maçta Zecorner Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı.

5'inci dakikada sağ kanattan gelişen Antalyaspor atağında Bünyamin Balcı'nın ortasında arka direkte topu kontrol eden Storm'un vuruşunu Kayserispor savunması çizgiden çıkartarak uzaklaştırdı.

12'nci dakikada Bünyamin Balcı'nın pasında ceza alanı dışı sağ çaprazda topu alan Abdülkadir Ömür'ün vuruşunda kaleci Bilal topu son anda parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

13'üncü dakikada Kayserispor atağında Ramazan Civelek'in sağ çaprazda yerden pasını arka direkte alan Cardoso'nun sol ayağıyla vuruşu savunmaya da çarparak uzak kale direğinin dibinden kornere gitti.

22'nci dakikada orta sahadan topu alan Soner Dikmen'in yaklaşık 20 metreden şutunu kaleci Bilal tokatlayarak kornere gönderdi.

52'nci dakikada kazanılan köşe vuruşunda topun başına geçen Safuri'nin penaltı noktasına gönderdiği topa bomboş pozisyonda kafa vuruşunu yapan Dzhikiya, topu ağlara gönderdi: 1-0.

76'ncı dakikada Ballet'in sol kanattan ceza alanı içerisine kadar ilerlediği ve attığı pasta Van de Streek'in müsait pozisyonda yaptığı kötü vuruşu Kayserispor kalecisi Bilal, ayaklarıyla uzaklaştırdı.

78'nci dakikada Kayserispor'un sol kanattan geliştirdiği atakta son noktaya kadar inen Tuci'nin ortasına arka direkte Ramazan Civelek'in kafa vuruşu üstten auta çıktı.

90+2'nci dakikada sol kanattan gelişen Kayserispor atağında Nurettin'in pasında Menes'in ceza alanı dışında gelişine 20 metreden yaptığı vuruş, kaleci Cuesta'nın solundan ağlara gitti: 1-1.

Mücadele 1-1 beraberlikle sona erdi.