Sami Uğurlu: "Bir puan almak çok değerli ve önemliydi"

Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında RAMS Başakşehir ile golsüz berabere kaldı. Teknik Direktör Sami Uğurlu, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, Başakşehir'in güçlü kadrosuna dikkat çekerek, bir puanın değerine vurgu yaptı.

Antalyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu, Başakşehir'in ligin en derin kadrolarından birine sahip olduğu ve onlara karşı oyun üstünlüğü elde etmenin kolay olmadığını belirterek, "Bir puan almak çok değerli ve önemliydi" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Antalyaspor, deplasmanda RAMS Başakşehir ile golsüz berabere kaldı. Müsabakanın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Antalyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu, "Mutlak puan almamız gereken bir maçtı. Başakşehir'e, ligin en derin kadrosuna sahip takımı diyebiliriz. Net 4 kaliteli santrforları var. Oyuna en son giren Nuno da Costa ile çalıştım. Keşke bizde olsaydı da üç hafta önce ligde kalmayı garantileseydik. Böyle bir takıma karşı oyun üstünlüğünü elde etmek kolay değil. Başakşehir, Galatasaray ile ligde topa en fazla hükmeden takım. Ciddi şekilde mücadele etmemiz gerekiyordu. Başakşehir deplasmanından aldığımız 1 puan, belki ligin sonunu belirleyecek puanlardan biri" diye konuştu.

Mücadelede fazla pozisyon olmadığı belirten Uğurlu, "Yaptığımız savunma bunda etkili olabilir. Başakşehir, duran toptan çok fazla gol aradı. Buna taç atışlarını da dahil edebiliriz. Oyun anlamında istediklerimizin hepsini ortaya koyamadık ama mücadele anlamında her oyuncumuz yüzde 100'üyle sahada her şeyini verdi. Bir puan almak çok değerli ve önemliydi. Bunun için mutluyuz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
