Antalyaspor Taraftarını Taşıyan Şoförün Oynadığı Görüntüler Tepki Topladı
Konyaspor-Antalyaspor maçı için taraftarları taşıyan otobüs şoförünün, seyir halindeyken koltuğundan kalkıp dans etmesi sosyal medyada eleştirildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
ANTALYASPOR taraftarını Konya'da oynanacak maç için taşıyan otobüsün şoförünün seyir sırasında koltuğundan kalkarak oynadığı görüntüler, tepkilere neden oldu.
Tümosan Konyaspor-Antalyaspor deplasmanına giden Antalyaspor taraftarını taşıyan otobüs şoförünün, seyir sırasında koltuğundan kalkarak taraftar grubuyla birlikte oynadığı görüldü. Sosyal medyada yer alan görüntüler, tepkilere neden oldu. Görüntülerle ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor