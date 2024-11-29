Üye Girişi
Haberler
Antalya açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem

Antalya açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem

 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi kabul edildi

2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi kabul edildi

 Van'ın Bahçesaray Belediye Başkanı Ayvaz Hazır, İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldı

Terörden ceza alan Bahçesaray Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı
Suriye'de 'rejim askerlerinin kullandığı iletişim cihazları patlatılıyor' iddiası

'Rejim askerlerinin iletişim cihazları patlatılıyor' iddiası

Antalyaspor, Sivasspor'u 2-1 Mağlup Etti

Antalyaspor, Sivasspor'u 2-1 Mağlup Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Sivasspor'u 2-1'lik skorla yendi. Maçta Remzi Safouri ve Veysel Sarı'nın golleriyle galibiyeti elde etti.

(ANKARA) - Antalyaspor Süper Lig'in 14. haftasında konuk ettiği Sivasspor'u 2-1 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Onvo Antalyaspor ile Net Global Sivasspor karşı karşıya geldi. Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda saat 20.00'de başlayan karşılaşmayı, hakem Yasin Kol yönetti.

Remzi Safouri'nin 40. dakikada attığı golle Antalyaspor Sivasspor karşısında 1-0 öne geçti. 43. dakikada Fode Koita Sivasspor'a eşitliği getiren golü attı. 66. dakikada Veysel Sarı ile Antalyaspor tekrar üstünlüğü yakaladı.

Maçın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Antalyaspor sahasında Sivasspor'u 2-1 mağlup etti.

Kaynak: ANKA / Spor
img

Memur kanunu değişiyor! İşte sunulan teklif
img

Fenerbahçe'nin eski golcüsünü de ikna etti
img

Takımın yıldızı aylarca forma yok
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Kullanmakta olduğumuz miladi takvimde, artık olmayan bir yılın 60. günü hangisidir? Kahve falında tavus kuşu görmek ne demek? Eyüpspor'da kaç oyuncu eksik? Alanya'da deprem mi oldu? 29 Kasım Alanya deprem mi oldu? Osmanlı Devleti'nde Acemi ve Yeniçeri ocaklarının bölük veya tabur kumandanlarına verilen ünvan nedir? Kahve falında kurt görmek ne demek? Başrolünde Kemal Sunal'ın olduğu 1976'da vizyona giren "Sahte Kabadayı" adlı filmdeki, Kemal'in babasının konuşkan papağanının adı nedir? Küçük parçalar hâlinde doğranmış incire süt katılıp muhallebi kıvamına gelinceye kadar karıştırılarak hazırlanan tatlının adı nedir? Konya'da deprem mi oldu? Az önce Konya'da nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? Antalya'da deprem mi oldu? Az önce Antalya'da nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? Kahve falında zürafa görmek ne demek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.