Antalyaspor, Samsunspor maçının hazırlıklarına başladı
Hesap.com Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nda Samsunspor ile oynayacağı maç için hazırlıklara başladı. Takım, Fenerbahçe maçının ardından atılacak adımlar için bir araya geldi.
Hesap.com Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 4. haftadasında Samsunspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre kırmızı-beyazlı oyuncular, Süper Lig'de dün oynanan Fenerbahçe müsabakasının ardından ara vermeden Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde toplandı.
Akdeniz ekibi, teknik direktör Sami Uğurlu yönetiminde fitness salonunda yenilenme çalışması gerçekleştirdi.
Antalyaspor, 5 Mart Perşembe günkü karşılaşmanın hazırlıklarına yarın devam edecek.
Kaynak: AA / Oktay Özden