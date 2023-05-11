Üye Girişi
Haberi Paylaş
Antalyaspor, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürdü

Antalyaspor, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürdü

Spor Haberleri

Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında 17 Mayıs Çarşamba günü MKE Ankaragücü ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında 17 Mayıs Çarşamba günü MKE Ankaragücü ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde, futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular, kondisyon hareketlerinin ardından 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı.

Antalyaspor, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.

Kaynak: AA / Orhan Çiçek - Spor

MKE Ankaragücü Antalyaspor Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title