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Antalyaspor maçında sakatlanan Galatasaraylı yıldızdan taraftarı yıkan haber

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Galatasaray, Antalyaspor maçında sakatlanan Ismail Jakobs'un sağ üst arka adale grubunda 2. derece zorlanma ve kanama olduğunu duyurdu. Senegalli futbolcunun en az 3-4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Jakobs, Beşiktaş derbisinde de forma giyemeyecek.

Süper Lig devi Galatasaray, Ismail Jakobs'un sağ üst arka adale grubunda 2. derece zorlanma ve kanama tespit edildiğini açıkladı.

Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig'in dokuzuncu haftasındaki Onvo Antalyaspor karşılaşmasında sağ üst arka adalesinde ağrı hisseden ve bugün sponsor hastanemiz Medicana'da yapılan kontrollerinde sağ üst arka adale grubunda 2. derece strain (zorlanma ve kanama) tespit edilen futbolcumuz Ismail Jakobs'un tedavisine başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Antalyaspor maçında sakatlanan Galatasaraylı yıldızdan taraftarı yıkan haber

DERBİDE YOK

Senegalli futbolcunun en az 3-4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Jakobs, Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.

Antalyaspor maçında sakatlanan Galatasaraylı yıldızdan taraftarı yıkan haber
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor

Antalyaspor Galatasaray Futbol Spor

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