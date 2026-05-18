Antalyaspor maçında işaret diliyle İstiklal Marşı okundu

Süper Lig'in son haftasında Antalyaspor ile Kocaelispor arasındaki maç öncesinde işaret dili tercümanı Heves Albay'ın İstiklal Marşı'nı işaret diliyle okuması büyük ilgi gördü.

ANTALYA'da dün oynanan Hesap.com Antalyaspor ile Kocaelispor maçı öncesinde işaret dili tercümanı Heves Albay'ın İstiklal Marşı'nı işaret diliyle okuması ilgiyle karşılandı.

Hesap.com Antalyaspor, Süper Lig'in 34'üncü ve son haftasında dün Kocaelispor'u konuk etti. Kırmızı-beyazlılar, sahasında 1-0'lık galibiyete rağmen Süper Lig'e veda eden son takım oldu. Karşılaşma öncesinde ise objektiflere ilginç bir kare yansıdı. Maç seremonisi sırasında Antalya Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde görevli işaret dili tercümanı Heves Albay, İstiklal Marşı'nı işaret diliyle okudu. Albay'ın marşı işaret diliyle okuması, ilgiyle karşılandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
